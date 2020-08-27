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27 Ağustos 2020, Perşembe
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Haberler Beşiktaş Ersin farkı önledi

farkı önledi

Ersin farkı önledi

'da gündem 'ın genç kalecisi oldu. Ersin 3 gol yemesine rağmen 'un tarihi farka gitmesine engel olduğu haberleri yapıldı.

'da gündem 'ın genç kalecisi oldu. Ersin 3 gol yemesine rağmen 'un tarihi farka gitmesine engel olduğu haberleri yapıldı. Ersin için Sentra Goal, "Türkleri hezimetten genç kalecileri kurtardı. Yunanistan'daki genç kaleciler onu yakından izlemeli" yorumunu yaptı.
  1. 27.8.2020
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