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27 Ağustos 2020, Perşembe
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Yunan basını ‘resital’ dedi

Yunan basını ‘resital’ dedi

basını, 2'nci 'nda 'un 'ı 3-1 yenerek tur atlamasını, "Fırtına gibi başlayan PAOK, zeka ve pozisyon sonuçlandırma resitali sundu" şeklinde yorumladı.

basını, 2'nci 'nda 'un 'ı 3-1 yenerek tur atlamasını, "Fırtına gibi başlayan PAOK, zeka ve pozisyon sonuçlandırma resitali sundu" şeklinde yorumladı. Spor gazetesi Livesport ise, karşılaşmanın 18 yaşındaki yıldızı Tzolis'e vurgu yaparak, "Yunan Tanrısı" başlığını manşete çekti ve "Müthiş bir performans sergileyen Tzolis'in önderliğindeki PAOK, Beşiktaş'ı 3-1'lik skorla yenerek Avrupa'ya geri döndü" ifadelerini kullandı.

  1. 27.8.2020
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