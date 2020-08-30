Sangare için teklif

Sağ bek mevkii için diğer alternatifleri de belirleyen Beşiktaş, 26 yaşındaki Nazım Sangare'yi zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralamak için Antalyaspor'a teklif yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların ne kadarlık bir ücret önereceği bilgisine ise henüz ulaşılamadı.