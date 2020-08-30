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30 Ağustos 2020, Pazar
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Sangare için teklif

Sangare için teklif

 bek mevkii için diğer alternatifleri de belirleyen , 26 yaşındaki 'yi zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralamak için 'a teklif yapmaya hazırlanıyor.

bek mevkii için diğer alternatifleri de belirleyen , 26 yaşındaki 'yi zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralamak için 'a teklif yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların ne kadarlık bir ücret önereceği bilgisine ise henüz ulaşılamadı.

  1. 30.8.2020
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