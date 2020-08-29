Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den PAOK itirafı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Yunan ekibi PAOK'a deplasmanda 3-1 yenilerek Play-Off'a kalamadan hayallerine veda eden Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, hazır olmadan maça çıktıklarını söyledi. Didim'de kulübün geçen haftalarda başlattığı, "Bırakmam Seni" kampanyasına büyük destek veren Maril Resort Otel'in açılışına katılarak kurdeleyi kesen başkan Çebi, gündeme dair soruları yanıtladı.

Corona virüsü pandemisinin kendilerini olumsuz etkilediğini belirten Çebi, PAOK mağlubiyetiyle ilgili, "Pandemi bir defa bizi çok hırpaladı. Lig çok geç bitti. Arkadan takımı toparlamakla uğraştık. Gidenler oldu ve gidenlerin yerine 1 hafta 10 gün içinde adam bulmak öyle kolay işler değil. 10 gün içinde bir imza atıyorsunuz 3 sene, 5 sene sırtınızda taşıyorsunuz. Hazırlık maçı yapamadık. Dolayısıyla böyle oldu ama biz alınan transferlerden de, gelenlerden de ümitliyiz" açıklamasını yaptı.

"HARCAMA LİMİTLERİ TRANSFER YAPMAMIZA İZİN VERMİYOR"

Yeni transferlerle ilgili sorular üzerine, "Bana mı soruyorsunuz" esprisi yapan Ahmet Nur Çebi, "Transferler çalışılır ve konuşulmaz. Altına imza atılmadan hiçbiri realize olmamış demektir. A dediniz B oldu gibi konuştuğumuz zaman ağzımızdan çıkan isimler taraftarımızı heyecanlandırıyor. Bu pazarlık konusu. Bazen kulüp veriyor futbolcu gelmiyor. Bazen futbolcu gelmek istiyor kulüp vermiyor. Bazen de ikisi veriyor bize uymuyor. Ben şahsen başkan olarak altına imza atmadan açıklama yapmıyorum" dedi.

Yeni sezon öncesi tartışması süren harcama limitlerinin kulüpleri zorladığını belirten Çebi, "Bu sezon ilk defa uygulanıyor ve Beşiktaş için olduğu kadar diğer kulüpler için de büyük bir sorun. Kulüplerin içinde bulunduğu ekonomik darboğazdan çıkabilmeleri için tedbirli davranmalarını gerektiren bir uygulama bu. Bunun altına benden önceki başkanımız imza atmış ve şu andaki limitler bizim hiçbir transferi yapmamıza izin vermiyor. Önümüzü açabilmek için bazı futbolcularımızı göndermemiz gerekiyor. Konuşuyoruz, umarım gidenler için de gelecek arkadaşlar için de hayırlı olur" diye konuştu.

"21 TAKIMLI LİG YORACAK"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni sezonda 21 takımla oynanacak Süper Lig'in yorucu olacağını söyledi. Çebi, "Fazla yorulacağız. Futbolculara çok fazla para verip geliri az bir sezon geçireceğiz. Bizim için iyi bir şey değil" ifadelerini kullandı.

"QUARESMA GÜNDEMDE YOK"

Ahmet Nur Çebi, bazı taraftarların takıma dönmesi için sosyal medyada çağrı yaptığı eski futbolcuları Ricardo Quaresma'nın gündemlerinde olmadığını belirtti. Çebi, "Quaresma'yla vedalaştık. Bize çok hizmeti oldu, çok da sevildi. Tadında bırakmazsanız bir anlamı kalmaz sonra güzelim Quaresma'yı başka şekilde konuşmaya başlarız" şeklinde konuştu.

Transferi değerlendiren başkan Çebi, "Taraftar hangisinden hoşlanır bilmiyorum çünkü biz taraftarın isteğine göre değil hocanın belirlediği kriterlere göre transfer yapacağız. Umarım transferlerimiz taraftarlarımızı mutlu eder" dedi. Çebi, Didim'de açılışını yaptığı tesisle ilgili ise "Güzel bir eser umarım ülkeye faydalı olur. Beşiktaş'a da faydası olacağı şimdiden gözüküyor. Beşiktaşlılar olarak ahde vefayı biliriz" dedi.