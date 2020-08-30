Zaman zaman Beşiktaş'a döneceği iddia edilen Marcelo için yeniden bir ihtimal daha belirdi.
Zaman zaman Beşiktaş'a döneceği iddia edilen Marcelo için yeniden bir ihtimal daha belirdi. Yönetimin alacaklarına karşılık serbest bırakmayı düşündüğü Hırvat stoper Vida'dan sonra eski futbolcusu Marcelo'yu bitereceği ileri sürüldü. Hatta siyah-beyazlı yönetimin, Brezilyalı futbolcu ile maaş konusunda görüşme bile yaptığı gelen haberler arasında.
- 30.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Vida giderse Marcelo gelecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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