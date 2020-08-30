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30 Ağustos 2020, Pazar
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giderse gelecek

Vida giderse Marcelo gelecek

Zaman zaman 'a döneceği iddia edilen için yeniden bir ihtimal daha belirdi.

Zaman zaman 'a döneceği iddia edilen için yeniden bir ihtimal daha belirdi. Yönetimin alacaklarına karşılık serbest bırakmayı düşündüğü Hırvat stoper 'dan sonra eski futbolcusu Marcelo'yu bitereceği ileri sürüldü. Hatta siyah-beyazlı yönetimin, Brezilyalı futbolcu ile maaş konusunda görüşme bile yaptığı gelen haberler arasında.

  1. 30.8.2020
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