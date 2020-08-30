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30 Ağustos 2020, Pazar
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Cisse ’a yan çizdi!

Cisse Kartal’a yan çizdi!

'ın forvet listesinde bulunan ve siyah-beyazlılarla 1 milyon euro'ya anlaşan yan çizdi...

'ın forvet listesinde bulunan ve siyah-beyazlılarla 1 milyon euro'ya anlaşan yan çizdi... 35 yaşındaki Senegalli, 'dan Al Duhail'in kendisini istemesi üzerine rakamı yükseltti. 1+1 yıllık sözleşmeyi kabul eden ve imza parası da istemeyen tecrübeli futbolcu, son görüşmede 1.5 milyon euro maaş istedi. Yönetim transferi askıya aldı.

  1. 30.8.2020
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