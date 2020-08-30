Cisse Kartal’a yan çizdi!

Beşiktaş'ın forvet listesinde bulunan ve siyah-beyazlılarla 1 milyon euro'ya anlaşan Papiss Cisse yan çizdi... 35 yaşındaki Senegalli, Katar'dan Al Duhail'in kendisini istemesi üzerine rakamı yükseltti. 1+1 yıllık sözleşmeyi kabul eden ve imza parası da istemeyen tecrübeli futbolcu, son görüşmede 1.5 milyon euro maaş istedi. Yönetim transferi askıya aldı.