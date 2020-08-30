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30 Ağustos 2020, Pazar
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feshediliyor

Enzo Roco feshediliyor

Siyah-beyazlı kulüp, geldiğinden beri istediği verimi alamadığı ile yolları ayırıyor.

Siyah-beyazlı kulüp, geldiğinden beri istediği verimi alamadığı ile yolları ayırıyor. Yönetimin, Şilili stoper ile görüşüp sözleşme feshi konusunda anlaşmaya vardığı kaydedildi. 'ın fesih bedeli olarak 700 bin euro ödeyeceği öğrenildi.

  1. 30.8.2020
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