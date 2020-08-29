Şahverdi Çetin Beşiktaş için geliyor
Önümüzdeki sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı... Şahverdi Çetin Beşiktaş için geliyor. Eintracht Frankfurt'la sözleşmesi biten orta saha oyuncusu yarın gelecek.
Yeni sezon kapsamında çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... A Spor'un haberine göre; Eintracht Frankfurt'la sözleşmesi biten orta saha oyuncusu Şahverdi Çetin, Beşiktaş için yarın İstanbul'a geliyor.
Mainz altyapısından yetişen 19 yaşındaki önlibero Şahverdi Çetin, Darmstadt ve ardından Frankfurt'a transfer oldu. U17 Bundesliga'da 47, U19 Bundesliga'da ise 35 olmak üzere toplam 82 maçta görev alan Şahverdi, 19 gol atıp 9 asist yaptı.
- 29.08.2020
- Güncelleme: 29.08.2020 23:03
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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