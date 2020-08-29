Şahverdi Çetin Beşiktaş için geliyor - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
29 Ağustos 2020, Cumartesi
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Şahverdi Çetin Beşiktaş için geliyor

Önümüzdeki sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı... için geliyor. 'la sözleşmesi biten orta saha oyuncusu yarın gelecek.

Yeni sezon kapsamında çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... A Spor'un haberine göre; 'la sözleşmesi biten orta saha oyuncusu Şahverdi Çetin, Beşiktaş için yarın İstanbul'a geliyor.

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Mainz altyapısından yetişen 19 yaşındaki önlibero Şahverdi Çetin, Darmstadt ve ardından Frankfurt'a transfer oldu. U17 Bundesliga'da 47, U19 Bundesliga'da ise 35 olmak üzere toplam 82 maçta görev alan Şahverdi, 19 gol atıp 9 asist yaptı.

Şahverdi Çetin Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

  1. 29.08.2020
  2. Güncelleme: 29.08.2020 23:03
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