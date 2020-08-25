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25 Ağustos 2020, Salı
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Fode Koita el yaktı

Fode Koita el yaktı

'a Koita transferinde kötü haber geldi. ’nın, yıldız golcü için siyah-beyazlılardan 2.5 milyon euro bonservis istemesi görüşmeleri tıkadı.

Siyah-beyazlıların santrfor adaylarından biri olan Koita'nın maliyeti el yaktı. Kaleci Fatih'i 'a, Thiam'ı da F.Bahçe'ye bedelsiz veren , Fode Keita için 'tan 2.5 milyon euro bonservis bedeli istedi. Mavi-beyazlı kulübün bu yaklaşımı şaşkınlık yaratırken; bunun sebebinin Kasımpaşa'nın yeni hocası 'ın Koita için yönetime "Ona ihtiyacım var" şeklinde rapor sunması gösterildi. Beşiktaş'ın gündemine gelen Koita için Başkan , "Teknik heyetimizin bir talebi olursa, ilgileniriz" açıklamasını yapmıştı. Koita ile ilgili son kararı teknik direktör Yalçın verecek.
  1. 25.8.2020
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