Atakan Üner'den ilk açıklama! "Küçüklükten bu yana tutkunuyum" | Son dakika Beşiktaş haberleri - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
28 Ağustos 2020, Cuma
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'den ilk açıklama! "Küçüklükten bu yana tutkunuyum"

Atakan Üner'den ilk açıklama! "Küçüklükten bu yana tutkunuyum"

'ın Altınordu'dan kadrosuna kattığı , siyah-beyazlı ekibe transferiyle ilgili, "Burada olmak apayrı bir şey, buraya gelince daha iyi anlıyorsunuz. Beşiktaş’ı tartışmaya gerek yok, küçüklükten bu yana bu sevdanın tutkunuyum" ifadelerini kullandı.

'ın Altınordu'dan kadrosuna kattığı 21 yaşındaki futbolcu , siyah-beyazlı ekipteki ilk antrenmanına çıktı. Antrenman öncesinde kulüp kanalına açıklamalarda bulunan genç futbolcu, küçüklükten bu yana Beşiktaş taraftarı olduğuna vurgu yaptı. Teklif aldığında çok mutlu olduğunu söyleyen Atakan, "Böyle bir camianın parçası olmak gurur verici. Küçüklükten bu yana Beşiktaşlıyım. Zaten fotoğraflar da basında çıktı. Bu formayı giymek, armayı göğsüne taşımak gurur verici. Beşiktaş camiası için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

"BU SEVDANIN TUTKUNUYUM"

Takımda çok iyi bir arkadaş grubu olduğunu söyleyen Atakan Üner, "Abilerim var, benden küçükler var. Tanıştığım isimler oldu, Alpay ve Güven milli takımda. Burada olmak apayrı bir şey, buraya gelince daha iyi anlıyorsunuz. Beşiktaş'ı tartışmaya gerek yok, küçüklükten bu yana bu sevdanın tutkunuyum. İnşallah her şey çok güzel olur" dedi. 'ın kendisini istemesinin gurur verici olduğunu da sözlerine ekleyen Atakan, "Hocanın güvenini boşa çıkarmamak için her şeyi yapacağım. Ben elimden geleni yapacağım, taraftarın bundan şüphesi olmasın. Bu camiaya layık olmak için zaten elinden gelenin en iyisini yapmalısın. Bu formayı taşıyıp bu armayı göğsünde taşıyorsan, elinden gelenin en iyisini vermelisin" açıklamasını yaptı.

Atakan Üner: Beşiktaş camiasında olmak harika duygu

  1. 29.08.2020
  2. Güncelleme: 29.08.2020 00:13
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