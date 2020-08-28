Atakan Üner'den ilk açıklama! "Küçüklükten bu yana tutkunuyum"
Beşiktaş'ın Altınordu'dan kadrosuna kattığı Atakan Üner, siyah-beyazlı ekibe transferiyle ilgili, "Burada olmak apayrı bir şey, buraya gelince daha iyi anlıyorsunuz. Beşiktaş’ı tartışmaya gerek yok, küçüklükten bu yana bu sevdanın tutkunuyum" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın Altınordu'dan kadrosuna kattığı 21 yaşındaki futbolcu Atakan Üner, siyah-beyazlı ekipteki ilk antrenmanına çıktı. Antrenman öncesinde kulüp kanalına açıklamalarda bulunan genç futbolcu, küçüklükten bu yana Beşiktaş taraftarı olduğuna vurgu yaptı. Teklif aldığında çok mutlu olduğunu söyleyen Atakan, "Böyle bir camianın parçası olmak gurur verici. Küçüklükten bu yana Beşiktaşlıyım. Zaten fotoğraflar da basında çıktı. Bu formayı giymek, armayı göğsüne taşımak gurur verici. Beşiktaş camiası için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.
"BU SEVDANIN TUTKUNUYUM"
Takımda çok iyi bir arkadaş grubu olduğunu söyleyen Atakan Üner, "Abilerim var, benden küçükler var. Tanıştığım isimler oldu, Alpay ve Güven milli takımda. Burada olmak apayrı bir şey, buraya gelince daha iyi anlıyorsunuz. Beşiktaş'ı tartışmaya gerek yok, küçüklükten bu yana bu sevdanın tutkunuyum. İnşallah her şey çok güzel olur" dedi. Sergen Yalçın'ın kendisini istemesinin gurur verici olduğunu da sözlerine ekleyen Atakan, "Hocanın güvenini boşa çıkarmamak için her şeyi yapacağım. Ben elimden geleni yapacağım, taraftarın bundan şüphesi olmasın. Bu camiaya layık olmak için zaten elinden gelenin en iyisini yapmalısın. Bu formayı taşıyıp bu armayı göğsünde taşıyorsan, elinden gelenin en iyisini vermelisin" açıklamasını yaptı.
- 29.08.2020
- Güncelleme: 29.08.2020 00:13
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Atakan Üner'den ilk açıklama! "Küçüklükten bu yana tutkunuyum" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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