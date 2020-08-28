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28 Ağustos 2020, Cuma
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'tan hamlesi!

Beşiktaş'tan Adama Soumaoro hamlesi!

Yeni sezon kapsamında çalışmalarına son sürat devam eden 'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Siyah beyazlılar, Lille forması giyen için kulübüyle görüşmelere başladı.

Önümüdeki sezon çalışmalarını sürdüren , bir yıldızı daha gündemine aldı. TRT Spor'un haberine göre; , Lille forması giyen 28 yaşındaki stoper için görüşmeler başladı.

Adama Soumaoro Lille'de bu sezon forma giydiği 8 maçta 1 gol kaydetti.

Adama Soumaoro, Trabzonspor'a mı geliyor?

  1. 29.08.2020
  2. Güncelleme: 29.08.2020 00:58
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