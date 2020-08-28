Beşiktaş'tan Adama Soumaoro hamlesi!

Önümüdeki sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir yıldızı daha gündemine aldı. TRT Spor'un haberine göre; Kartal, Lille forması giyen 28 yaşındaki stoper Adama Soumaoro için görüşmeler başladı.

Adama Soumaoro Lille'de bu sezon forma giydiği 8 maçta 1 gol kaydetti.