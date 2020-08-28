Beşiktaş'tan Adama Soumaoro hamlesi!
Yeni sezon kapsamında çalışmalarına son sürat devam eden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Siyah beyazlılar, Lille forması giyen Adama Soumaoro için kulübüyle görüşmelere başladı.
Önümüdeki sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir yıldızı daha gündemine aldı. TRT Spor'un haberine göre; Kartal, Lille forması giyen 28 yaşındaki stoper Adama Soumaoro için görüşmeler başladı.
Adama Soumaoro Lille'de bu sezon forma giydiği 8 maçta 1 gol kaydetti.
- 29.08.2020
- Güncelleme: 29.08.2020 00:58
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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