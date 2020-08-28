Beşiktaş Gökhan Töre transferinde sona yaklaştı
Beşiktaş, Gökhan Töre transferinde sona yaklaştı. Yıldız futbolcu şu an Nevzat Demir Tesisleri’nde Beşiktaş yönetimiyle görüşüyor.
Yeni sezon kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Gökhan Töre transferinde sona yaklaştı. Yıldız futbolcu şu an Nevzat Demir Tesisleri'nde Beşiktaş yönetimiyle görüşüyor.
- 28.08.2020
- Güncelleme: 29.08.2020 01:34
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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