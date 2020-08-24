Giresun için taziye mesajı

Beşiktaş, Giresun'daki sel felaketi için başsağlığı mesajı yayınladı. Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Giresun'da meydana gelen sel felaketinde şehit olan askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" denildi.