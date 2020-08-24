İlk 11 belli gibi

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, PAOK'la yapılacak zorlu mücadelede sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirlediği öğrenildi. Kalede Ersin'i oynatacak olan deneyimli çalıştırıcı, sağ bekte Lens'i düşünüyor. Sol bekte ise yeni transfer N'Sakala formaya yakın olan isim. Stoper ikilisinin ise Vida ve Welinton'dan oluşmasına kesin gözle bakılıyor. Hücum hattının sağında Boyd'u, solunda ise N'Koudou'yu düşünen Yalçın, orta sahadaki 3 oyuncudan ikisini de Mensah ve Atiba olarak belirledi. Son adayler ise Oğuzhan ve Dorukhan... Yalçın forvette Umut, Larin ve Güven arasındaki son seçimi ise son idmandan sonra yapacak.