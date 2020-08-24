İlk 11 belli gibi
Savunma ve kanatlar belli. Kanatlar ve forvet mevkileri ise henüz netleşmedi.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, PAOK'la yapılacak zorlu mücadelede sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirlediği öğrenildi. Kalede Ersin'i oynatacak olan deneyimli çalıştırıcı, sağ bekte Lens'i düşünüyor. Sol bekte ise yeni transfer N'Sakala formaya yakın olan isim. Stoper ikilisinin ise Vida ve Welinton'dan oluşmasına kesin gözle bakılıyor. Hücum hattının sağında Boyd'u, solunda ise N'Koudou'yu düşünen Yalçın, orta sahadaki 3 oyuncudan ikisini de Mensah ve Atiba olarak belirledi. Son adayler ise Oğuzhan ve Dorukhan... Yalçın forvette Umut, Larin ve Güven arasındaki son seçimi ise son idmandan sonra yapacak.
- 24.8.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İlk 11 belli gibi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.