Beşiktaş gündemine Patrik Schick'i aldı! Bu hafta...
Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, transferlerine devam ediyor. Kadrosuna N'Sakala, Welinton ve Mensah gibi önemli isimleri katan siyah-beyazlıların hedefindeki bir diğer yıldız isim ortaya çıktı. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri
Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PAOK'la karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeni Asır'da yer alan habere göre siyah-beyazlılar, geçen sezonu Alman ekibi Leipzig'de geçiren Patrik Schick ile bu hafta temasa geçecek.
Bonservisi Roma'da bulunan oyuncu için İtalyan kulübünün geçen sezon olduğu gibi yine kiralama yöntemini seçeceği öğrenilirken Kara Kartal'ın teklifi merakla bekleniyor. Schick geçen sezon Alman ekibiyle ligde 22 karşılaşmada 10 gol kaydederek başarılı bir grafiğe imza atmıştı.
Roma ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden 24 yaşındaki oyuncu zaman zaman sağ kanatta ve forvet arkasında da görev alabiliyor.
- 23.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş gündemine Patrik Schick'i aldı! Bu hafta... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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