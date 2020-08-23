Beşiktaş gündemine Patrik Schick'i aldı! Bu hafta...

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PAOK'la karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeni Asır'da yer alan habere göre siyah-beyazlılar, geçen sezonu Alman ekibi Leipzig'de geçiren Patrik Schick ile bu hafta temasa geçecek.

Bonservisi Roma'da bulunan oyuncu için İtalyan kulübünün geçen sezon olduğu gibi yine kiralama yöntemini seçeceği öğrenilirken Kara Kartal'ın teklifi merakla bekleniyor. Schick geçen sezon Alman ekibiyle ligde 22 karşılaşmada 10 gol kaydederek başarılı bir grafiğe imza atmıştı.

Roma ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden 24 yaşındaki oyuncu zaman zaman sağ kanatta ve forvet arkasında da görev alabiliyor.