Beşiktaş gündemine Patrik Schick'i aldı! Bu hafta... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
23 Ağustos 2020, Pazar
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gündemine 'i aldı! Bu hafta...

Beşiktaş gündemine Patrik Schick'i aldı! Bu hafta...

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen , transferlerine devam ediyor. Kadrosuna N'Sakala, Welinton ve Mensah gibi önemli isimleri katan siyah-beyazlıların hedefindeki bir diğer yıldız isim ortaya çıktı. | Son dakika Beşiktaş haberleri

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PAOK'la karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdüren , bir yandan da çalışmalarına devam ediyor. Yeni Asır'da yer alan habere göre siyah-beyazlılar, geçen sezonu Alman ekibi Leipzig'de geçiren ile bu hafta temasa geçecek.

Bonservisi Roma'da bulunan oyuncu için İtalyan kulübünün geçen sezon olduğu gibi yine kiralama yöntemini seçeceği öğrenilirken 'ın teklifi merakla bekleniyor. Schick geçen sezon Alman ekibiyle ligde 22 karşılaşmada 10 gol kaydederek başarılı bir grafiğe imza atmıştı.

Roma ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden 24 yaşındaki oyuncu zaman zaman sağ kanatta ve forvet arkasında da görev alabiliyor.

  1. 23.08.2020
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