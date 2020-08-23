Munir El Kajoui Beşiktaş için gemileri yaktı!

Genç file bekçisi Ersin Destanoğlu'nun yanına tecrübeli bir kaleci almak isteyen Beşiktaş'ta uzun süredir arayışlar devam ediyor. Listesine birçok ismi alan siyah-beyazlılar, hedefteki isimlerle temaslarını sürdürürken, Malaga'nın 31 yaşındaki file bekçisi Munir El Kajoui'nin ismi ön plana çıkmıştı. Deneyimli file bekçisinin Beşiktaş'a gelmek için sınırları zorladığı iddia edildi.





BEŞİKTAŞ İÇİN YÖNETİME BASKI YAPIYOR!

Takvim'in haberine göre, Beşiktaş'ın kaleci adayları arasında yer alan Malaga'nın kalecisi Munir'in, Siyah-Beyazlı takımda forma giymek için İspanyol kulübünün yöneticilerine baskı yaptığı öğrenildi. Fas asıllı kaleci Beşiktaş'a gelmek tüm için şartları zorluyor.

2021 yılında Malaga ile sözleşmesi sona erecek olan Münir geçen sezon İspanya 2. Ligi'nde 38 karşılaşmada görev aldı ve kalesinde 29 gol gördü.