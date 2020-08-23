Munir El Kajoui Beşiktaş için gemileri yaktı! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
23 Ağustos 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Beşiktaş için gemileri yaktı! Yönetime baskı yapıyor

için gemileri yaktı!

Munir El Kajoui Beşiktaş için gemileri yaktı!

'ın kaleci adayları arasında yer alan , siyah-beyazlı takımda forma giymek için gemileri yaktı. 31 yaşındaki file bekçisinin Beşiktaş'a gelebilmek için kulübü Malaga'nın yöneticilerine baskı yaptığı öne sürüldü.

Genç file bekçisi Ersin Destanoğlu'nun yanına tecrübeli bir kaleci almak isteyen 'ta uzun süredir arayışlar devam ediyor. Listesine birçok ismi alan siyah-beyazlılar, hedefteki isimlerle temaslarını sürdürürken, Malaga'nın 31 yaşındaki file bekçisi 'nin ismi ön plana çıkmıştı. Deneyimli file bekçisinin Beşiktaş'a gelmek için sınırları zorladığı iddia edildi.

BEŞİKTAŞ İÇİN YÖNETİME BASKI YAPIYOR!
Takvim'in haberine göre, Beşiktaş'ın kaleci adayları arasında yer alan Malaga'nın kalecisi Munir'in, Siyah-Beyazlı takımda forma giymek için İspanyol kulübünün yöneticilerine baskı yaptığı öğrenildi. Fas asıllı kaleci Beşiktaş'a gelmek tüm için şartları zorluyor.

2021 yılında Malaga ile sözleşmesi sona erecek olan Münir geçen sezon 2. Ligi'nde 38 karşılaşmada görev aldı ve kalesinde 29 gol gördü.

  1. 23.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Munir El Kajoui Beşiktaş için gemileri yaktı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA