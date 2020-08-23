Munir El Kajoui Beşiktaş için gemileri yaktı!
Beşiktaş'ın kaleci adayları arasında yer alan Munir El Kajoui, siyah-beyazlı takımda forma giymek için gemileri yaktı. 31 yaşındaki file bekçisinin Beşiktaş'a gelebilmek için kulübü Malaga'nın yöneticilerine baskı yaptığı öne sürüldü.
Genç file bekçisi Ersin Destanoğlu'nun yanına tecrübeli bir kaleci almak isteyen Beşiktaş'ta uzun süredir arayışlar devam ediyor. Listesine birçok ismi alan siyah-beyazlılar, hedefteki isimlerle temaslarını sürdürürken, Malaga'nın 31 yaşındaki file bekçisi Munir El Kajoui'nin ismi ön plana çıkmıştı. Deneyimli file bekçisinin Beşiktaş'a gelmek için sınırları zorladığı iddia edildi.
BEŞİKTAŞ İÇİN YÖNETİME BASKI YAPIYOR!
Takvim'in haberine göre, Beşiktaş'ın kaleci adayları arasında yer alan Malaga'nın kalecisi Munir'in, Siyah-Beyazlı takımda forma giymek için İspanyol kulübünün yöneticilerine baskı yaptığı öğrenildi. Fas asıllı kaleci Beşiktaş'a gelmek tüm için şartları zorluyor.
2021 yılında Malaga ile sözleşmesi sona erecek olan Münir geçen sezon İspanya 2. Ligi'nde 38 karşılaşmada görev aldı ve kalesinde 29 gol gördü.
- 23.08.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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