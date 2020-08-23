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23 Ağustos 2020, Pazar
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Hulk'un menajeri 'da! ve ...

Hulk'un menajeri İstanbul'da! Fenerbahçe ve transfer...

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren ekipleri, birçok dünya yıldızı isim ile de temas halinde, bu isimlerden olan tecrübeli oyuncu Hulk'un menajeri Pompeo 'a geldi. Tecrübeli menajer 3 büyük kulüp ile görüşebileceklerini söylerken, sorusuna da yanıt verdi. İşte detaylar...

Inter forması giyen Uruguaylı deneyimli stoper Diego Godin ve bir başka önemli oyuncu Brezilyalı Hulk'un menajerliğini yapan Luiz Henrique Pompeo, 'a geldi. Bir mekandan çıkarken konuşan Pompeo, özellikle Godin ve Hulk'un transferi için geldiğini ve İstanbul'da yer alan üç büyük takım ile görüşebileceklerini sözlerine eklerken sorularına da yanıt verdi.

Pompeo, "Buraya geldim aynı Portekiz, gibi ülkelerde yaptığım işi yapmak istiyorum. Godin ve Hulk için buraya geldik. Hulk şu an Çin'de oynuyor bilhassa onun için geldik. İstanbul'un üç büyük takım ile görüşmek için geldik. futboluna katkı sağlamak için geldim. Fenerbahçe sorusu üzerine- Fenerbahçe de bu kulüplerin arasında" şeklinde konuştu.

  1. 23.08.2020
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