Transfer şova devam! Fenerbahçe'ye iki yıldız daha - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Ağustos 2020, Pazar
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Transfer şova devam! Fenerbahçe'ye iki yıldız daha

Gelecek sezon hedefi mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe, hamlelerini bu amaç doğrultusunda yapıyor. Üst üste imzalarla sükse yaratan sarı-lacivertlilerde gözler santrfor ve stoper transferine çevrildi. Fenerbahçe iki yıldız ismi İstanbul'a getirerek taraftarı ayağa kaldıracak.

23 Ağustos 2020 Pazar 11:19 Güncelleme: 23.08.2020 11:33
Transfer şova devam! Fenerbahçe'ye iki yıldız daha

Şampiyonluk hasretini dindirmeyi amaçlayan Fenerbahçe transferde durmak bilmiyor.

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Transfer şova devam! Fenerbahçe'ye iki yıldız daha

Son iki sezon yeni yapılanmalara rağmen istediği sonuçları alamayan sarı-lacivertliler sportif direktör Emre Belözoğlu ile birlikte farklı bir vizyon çalışmasında.

Transfer şova devam! Fenerbahçe'ye iki yıldız daha

Birçok ismi renklerine bağlayarak şov yapan sarı-lacivertlilerde gözler tamamen stoper ve santrfor transferine çevrildi.

Transfer şova devam! Fenerbahçe'ye iki yıldız daha

Savunmayı sağlama almak isteyen Fenerbahçe aradığı stoperi Almanya'da buldu.

Transfer şova devam! Fenerbahçe'ye iki yıldız daha

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, sarı-lacivertliler Wolfsburg'da forma giyen Marcel Tisserand transferine öncelik vermiş durumda.

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