Transfer şova devam! Fenerbahçe'ye iki yıldız daha

Gelecek sezon hedefi mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe, hamlelerini bu amaç doğrultusunda yapıyor. Üst üste imzalarla sükse yaratan sarı-lacivertlilerde gözler santrfor ve stoper transferine çevrildi. Fenerbahçe iki yıldız ismi İstanbul'a getirerek taraftarı ayağa kaldıracak.