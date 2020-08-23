Transfer şova devam! Fenerbahçe'ye iki yıldız daha
Gelecek sezon hedefi mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe, hamlelerini bu amaç doğrultusunda yapıyor. Üst üste imzalarla sükse yaratan sarı-lacivertlilerde gözler santrfor ve stoper transferine çevrildi. Fenerbahçe iki yıldız ismi İstanbul'a getirerek taraftarı ayağa kaldıracak.
23 Ağustos 2020 Pazar 11:19
Güncelleme: 23.08.2020 11:33
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Şampiyonluk hasretini dindirmeyi amaçlayan Fenerbahçe transferde durmak bilmiyor.
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Son iki sezon yeni yapılanmalara rağmen istediği sonuçları alamayan sarı-lacivertliler sportif direktör Emre Belözoğlu ile birlikte farklı bir vizyon çalışmasında.
Birçok ismi renklerine bağlayarak şov yapan sarı-lacivertlilerde gözler tamamen stoper ve santrfor transferine çevrildi.
Savunmayı sağlama almak isteyen Fenerbahçe aradığı stoperi Almanya'da buldu.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, sarı-lacivertliler Wolfsburg'da forma giyen Marcel Tisserand transferine öncelik vermiş durumda.