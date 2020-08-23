Fenerbahçe'nin gündemindeki Malang Sarr için Chelsea devreye girdi! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
23 Ağustos 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'nin transferine Lampard engeli!

'nin gündemindeki için devreye girdi!

Fenerbahçe'nin gündemindeki Malang Sarr için Chelsea devreye girdi!

Stoper arayışlarını sürdüren 'de Nice ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan ismi ön plana çıktı. 'nun büyük uğraş verdiği 21 yaşındaki savunmacının transferinde 'nin devreye girdiği iddia edildi. Çıkan haberlere göre, İngiliz devi Fransız stoperin bonservisini alıp kiralamak istiyor.

'nin gündeminde olduğu konuşulan için 'nin devreye girdiği ve oyuncu ile sözleşme yapıp kiralık olarak gönderileceği iddiası ortaya atıldı.

SkySports'un haberine göre sözleşmesi elinde olan ve Milli Takımı için de gelecek vaadeden isimlerden biri olan 21 yaşındaki stoper Malang Sarr için Chelsea'nin devreye girdiği belirtildi. Sarr'ı kadrosuna katar katmaz kiralık olarak göndermeyi düşündüğü belirtilen Chelsea'nin oyuncuya rakiplerinden daha yüksek teklif verme ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.

Sözleşmesi elinde olması sebebiyle başta olmak üzere bir çok takımın gündeminde olduğu konuşulan Malang Sarr için Fenerbahçe'de 'nun bu için yoğun mesai harcadığı konuşuluyordu.

Fransa Genç kategorilerinde de forma giyen Malang Sarr 1.81 boyunda, solak ve savunmanın ortasında görev yapıyor.


  1. 23.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'nin gündemindeki Malang Sarr için Chelsea devreye girdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA