Fenerbahçe'nin gündemindeki Malang Sarr için Chelsea devreye girdi!
Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Nice ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Malang Sarr ismi ön plana çıktı. Emre Belözoğlu'nun büyük uğraş verdiği 21 yaşındaki savunmacının transferinde Chelsea'nin devreye girdiği iddia edildi. Çıkan haberlere göre, İngiliz devi Fransız stoperin bonservisini alıp kiralamak istiyor.
Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu konuşulan Malang Sarr için Chelsea'nin devreye girdiği ve oyuncu ile sözleşme yapıp kiralık olarak gönderileceği iddiası ortaya atıldı.
SkySports'un haberine göre sözleşmesi elinde olan ve Fransa Milli Takımı için de gelecek vaadeden isimlerden biri olan 21 yaşındaki stoper Malang Sarr için Chelsea'nin devreye girdiği belirtildi. Sarr'ı kadrosuna katar katmaz kiralık olarak göndermeyi düşündüğü belirtilen Chelsea'nin oyuncuya rakiplerinden daha yüksek teklif verme ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.
Sözleşmesi elinde olması sebebiyle Barcelona başta olmak üzere bir çok takımın gündeminde olduğu konuşulan Malang Sarr için Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun bu transfer için yoğun mesai harcadığı konuşuluyordu.
Fransa Genç Milli Takım kategorilerinde de forma giyen Malang Sarr 1.81 boyunda, solak ve savunmanın ortasında görev yapıyor.
- 23.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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