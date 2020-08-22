Fenerbahçe Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini uzattı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
22 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'den flaş karar! Sözleşmesi uzatıldı

'nin sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini uzattı

transfer çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Son dakika haberine göre sarı-lacivertli ekip tecrübeli oyuncu 'nin sözleşmesini bir yıl uzattı.

Kadro kurma çalışmalarına aralıksız devam eden , iç transferde de imzayı attırdı. Son dakika haberine göre sarı-lacivertli ekip, 'nin sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

28 yaşındaki futbolcu, 2018 yılında Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Bu sezon sözleşmesi sona eren tecrübeli isim, gelecek sezon da sarı-lacivertli formayı terletecek.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Fenerbahçe ile sözleşmesini 1 yıl daha uzatan Tolga Ciğerci sağlık kontrolünden geçti.

Wolfsburg altyapısında yetişen Tolga Ciğerci, Fenerbahçe formasıyla çıktığı toplam 33 maçta 2 gol atarken 4 de asist yapma başarısı gösterdi.

  1. 22.08.2020
  2. Güncelleme: 23.08.2020 00:30
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