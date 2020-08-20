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20 Ağustos 2020, Perşembe
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Formalarda rekor satış

Formalarda rekor satış

Yaptığı transferlerle yeni sezona iddialı bir giriş yapmayı hedefleyen , forma satışlarında da rekora koşuyor.

Yaptığı transferlerle yeni sezona iddialı bir giriş yapmayı hedefleyen , forma satışlarında da rekora koşuyor. Son yıllarda alınan başarısız sonuçlara rağmen kulüplerine verdikleri destekle öne çıkan 12. adam, forma satışlarına da büyük destek verdi. 2020-21 öncesi sarı-lacivertlilerin formalarının satışı bir hafta tamamlanmadan 50 bini geçti.
  1. 20.8.2020
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