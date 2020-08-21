Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Görüşmeler başladı
Yeni sezon kapsamında çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertliler, Wolfsburg'dan Marcel Tisserand için görüşmelere başladı. İşte detaylar...
Geçtiğimiz sezon özellikle Sadık Çiftpınar ve Serdar Aziz'in sakatlığı sonrasında bu bölgede sıkıntı çeken Fenerbahçe, aynı hataya gelecek sezon düşmek istemiyor.
Sarı-lacivertli ekip stoper transferinde gaza basmaya hazırlanırken, gündeme ise flaş bir isim girdi. TRT Spor'un haberine göre; Kanarya, Wolfsburg forması giyen Marcel Tisserand'ı gündemine aldı.
27 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezon Bundesliga'da 23 maçta forma giydi. 1 gol, 2 asist üreten Kongolu defans oyuncusunun kulübüyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
- 21.08.2020
- Güncelleme: 21.08.2020 22:55
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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