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21 Ağustos 2020, Cuma
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'den stoper hamlesi! Görüşmeler başladı

Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Görüşmeler başladı

Yeni sezon kapsamında çalışmalarına devam eden 'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertliler, Wolfsburg'dan için görüşmelere başladı. İşte detaylar...

Geçtiğimiz sezon özellikle Sadık Çiftpınar ve Serdar Aziz'in sakatlığı sonrasında bu bölgede sıkıntı çeken , aynı hataya gelecek sezon düşmek istemiyor.

Sarı-lacivertli ekip stoper transferinde gaza basmaya hazırlanırken, gündeme ise flaş bir isim girdi. TRT Spor'un haberine göre; Kanarya, Wolfsburg forması giyen 'ı gündemine aldı.

27 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezon Bundesliga'da 23 maçta forma giydi. 1 gol, 2 asist üreten Kongolu defans oyuncusunun kulübüyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kanarya'dan stopere dev takviye!

  1. 21.08.2020
  2. Güncelleme: 21.08.2020 22:55
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