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19 Ağustos 2020, Çarşamba
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’ye Arap kancası

Papiss Cisse’ye Arap kancası

Forvet arayışlarını sürdüren 'ın transferini bitirmek için gün saydığı ve 'a davet ettiği Cisse'de sorun çıktı.

Forvet arayışlarını sürdüren 'ın transferini bitirmek için gün saydığı ve 'a davet ettiği Cisse'de sorun çıktı. Bonservisi elinde olan yıldız forvetin, yüksek yıllık ücret istemesi görüşmeleri tıkadı. Cisse için Arap kulüplerinin cazip teklifler yaptığı öğrenilirken, belki de kariyerinin son sözleşmesine imza atmaya hazırlanan 35 yaşındaki futbolcunun bu tavrı görüşmelerde pürüz çıkardı.
  1. 19.8.2020
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