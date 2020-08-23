Ahmet Nur Çebi'den flaş transfer itirafı! "Görüştük ama..."
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi transfer gündemiyle ilgili açıklamalarda bulunurken, Kasımpaşa'nın Fransız golcüsü Koita için transfer görüşmesi gerçekleştirdiklerini ancak Kasımpaşa'nın oyuncuyu göndermek istemediğini itiraf etti.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.
Yabancı oyuncuların indirime yanaşmadığını söyleyen Çebi, "Yabancı futbolcularımızın %99'u indirim taleplerimizi kabul etmedi. Türk futbolcularımızın hemen hemen tamamına yakını geçen seneyle ilgili indirim talebimizi kabul etti. Yabancılar, fedakarlık yapmak istiyor. Yabancı oyuncular, 'Bu sözleşmeleri bir daha bulamayız.' diyorlar." ifadelerini kullandı.
Harcama limitinin dolduğunu ve transfer yapılabilmesi için oyuncu gönderilmesi gerektiğini vurgulayan 61 yaşındaki yönetici, "Atiba, N'Sakala, Welinton, Bernard Mensah. 4 futbolcuyla limit doldu. Gönderebildiklerimiz olursa, yeni transferler gelecek." dedi.
Domagoj Vida ve Adem Ljajic'in takımdan ayrılmaya niyetli olmadığını dile getiren Ahmet Nur Çebi, Vida'nın aldığı ücreti ödemeye yanaşan bir kulüp yok. O da profesyonel bir futbolcu. Beşiktaş'tan ayrılmak istemiyor. Necip Uysal dışında hiçbir oyuncumuz, bizim istediğimiz indirimi ne yazık ki yapmadı. Birkaç oyuncu ile yollarımızı ayırma konusunda görüşmelerimiz sürüyor. Niyetli olanlar var. Bu oyuncular Ljajic ve Vida değil" diye konuştu.
GÖKHAN TÖRE VE KOITA AÇIKLAMASI
Çebi, Beşiktaş ile adı anılan Gökhan Töre ve Kasımpaşa'nın golcüsü Koita ile ilgili ise, ''Koita ile ilgili Kasımpaşa ile görüştüm, takımda tutmak istediklerini söylediler. Gökhan Töre bugün için gündemimizde değil.'' şeklinde konuştu.
- 23.08.2020
- Güncelleme: 23.08.2020 19:00
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ahmet Nur Çebi'den flaş transfer itirafı! "Görüştük ama..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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