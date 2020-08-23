Ahmet Nur Çebi'den flaş transfer itirafı! "Görüştük ama..." - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
23 Ağustos 2020, Pazar
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'den flaş itirafı! "Görüştük ama..."

Ahmet Nur Çebi'den flaş transfer itirafı! "Görüştük ama..."

Başkanı gündemiyle ilgili açıklamalarda bulunurken, 'nın Fransız golcüsü için transfer görüşmesi gerçekleştirdiklerini ancak Kasımpaşa'nın oyuncuyu göndermek istemediğini itiraf etti.

Kulübü Başkanı , Spor'a açıklamalarda bulundu.

Yabancı oyuncuların indirime yanaşmadığını söyleyen Çebi, "Yabancı futbolcularımızın %99'u indirim taleplerimizi kabul etmedi. Türk futbolcularımızın hemen hemen tamamına yakını geçen seneyle ilgili indirim talebimizi kabul etti. Yabancılar, fedakarlık yapmak istiyor. Yabancı oyuncular, 'Bu sözleşmeleri bir daha bulamayız.' diyorlar." ifadelerini kullandı.

Harcama limitinin dolduğunu ve yapılabilmesi için oyuncu gönderilmesi gerektiğini vurgulayan 61 yaşındaki yönetici, "Atiba, N'Sakala, Welinton, Bernard Mensah. 4 futbolcuyla limit doldu. Gönderebildiklerimiz olursa, yeni transferler gelecek." dedi.

Domagoj Vida ve Adem Ljajic'in takımdan ayrılmaya niyetli olmadığını dile getiren Ahmet Nur Çebi, Vida'nın aldığı ücreti ödemeye yanaşan bir kulüp yok. O da profesyonel bir futbolcu. Beşiktaş'tan ayrılmak istemiyor. dışında hiçbir oyuncumuz, bizim istediğimiz indirimi ne yazık ki yapmadı. Birkaç oyuncu ile yollarımızı ayırma konusunda görüşmelerimiz sürüyor. Niyetli olanlar var. Bu oyuncular Ljajic ve Vida değil" diye konuştu.

GÖKHAN TÖRE VE KOITA AÇIKLAMASI

Çebi, Beşiktaş ile adı anılan ve 'nın golcüsü ile ilgili ise, ''Koita ile ilgili Kasımpaşa ile görüştüm, takımda tutmak istediklerini söylediler. Gökhan Töre bugün için gündemimizde değil.'' şeklinde konuştu.

  1. 23.08.2020
  2. Güncelleme: 23.08.2020 19:00
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