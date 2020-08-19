Ljajic’in bedeli 5 milyon euro - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
19 Ağustos 2020, Çarşamba
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’in bedeli 5 milyon euro

Ljajic’in bedeli 5 milyon euro

sezon kadro maliyetini aşağı çekmek için 'in 3.2 milyon euro'luk sözleşmesinden dolayı satışa sıcak bakılıyor ancak talep edilen ücret 5 milyon euro.

sezon kadro maliyetini aşağı çekmek için 'in 3.2 milyon euro'luk sözleşmesinden dolayı satışa sıcak bakılıyor ancak talep edilen ücret 5 milyon euro. Görüşmelerin devam ettiği ve Japonların teklifi yükseltmesi halinde Ljajic'in takımdan ayrılmasına izin verileceği ifade edildi. , geçen sezon başında Ljajic'in bonservisi için Torino'ya 6.5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.
  1. 19.8.2020
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