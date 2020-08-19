Hedef 500 bin forma
Yeni sezon formalarını Atiba, N’Sakala, Ersin, kadın futbol takımı ve altyapı oyuncuları tanıttı. Başkan Ahmet Nur Çebi, “Hedefimiz 500 bin forma satarak rekor kırmak” dedi.
Beşiktaş, yeni sezon formalarını tanıttı. 20 Ağustos Perşembe günü itibariyle Kartal Yuvası mağazalarında satışa çıkacak olan formaların tanıtımında futbolcular da yer aldı. Atiba, N'Sakala ve Ersin'in yanı sıra kadın futbol takımı oyuncuları ile altyapı futbolcuları da giydikleri formalarla poz verdi. Başkan Ahmet Nur Çebi, yeni sezon formalarında hedeflerinin 350 bin forma satmak olduğunu belirterek, "Umarım bu sayı 500 bini geçer ve rekor kırarız" ifadesini kullandı.
KAMPANYAMIZ SÜRÜYOR
Başkan Ahmet Nur Çebi şöyle devam etti: "Haziran ayından bu yana devam 'Bırakmam Seni' kampanyasına devam ediyoruz. Pandemi nedeniyle süreci geç başlattık. Pandemi süreci spor dünyasına ağır darbe vurdu. Ama bu süreci 'Bırakmam Seni' kampanyasında taraftarlarımızın ve iş insanlarımızın desteğiyle aşıyor gibiyiz. Desteklerinin devamını rica ediyoruz. Desteklerin yarısından fazlasının hesaplarımıza intikal ettiğini ve daha da geldiğini söyleyebilirim."
DUYGUSAL BAĞIMIZ VAR
Adıdas Türkiye Genel Müdürü Hakan Atalay, Beşiktaş ile uzun yıllardır çalıştıklarına dikkat çekerek, "Beşiktaş ile duygusal bir bağa sahibiz. Adidas olarak futbolu desteklerken en önemli partnerimiz tabii ki Beşiktaş'tır. 11 yıldır kesintisiz devam ediyoruz, inşallah uzun yıllar dostluğumuz artarak devam eder. Beşiktaşlılık ruhunu çok iyi anladığımızı düşünüyoruz. Beşiktaş'ı ailemiz olarak görüyoruz" diye konuştu.
- 19.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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