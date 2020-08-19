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19 Ağustos 2020, Çarşamba
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Hedef 500 bin forma

Hedef 500 bin forma

Yeni sezon formalarını Atiba, N’Sakala, Ersin, kadın takımı ve altyapı oyuncuları tanıttı. Başkan , “Hedefimiz 500 bin forma satarak rekor kırmak” dedi.

, yeni sezon formalarını tanıttı. 20 Ağustos Perşembe günü itibariyle mağazalarında satışa çıkacak olan formaların tanıtımında futbolcular da yer aldı. Atiba, N'Sakala ve Ersin'in yanı sıra kadın takımı oyuncuları ile altyapı futbolcuları da giydikleri formalarla poz verdi. Başkan , yeni sezon formalarında hedeflerinin 350 bin forma satmak olduğunu belirterek, "Umarım bu sayı 500 bini geçer ve rekor kırarız" ifadesini kullandı.

KAMPANYAMIZ SÜRÜYOR
Başkan Ahmet Nur Çebi şöyle devam etti: "Haziran ayından bu yana devam 'Bırakmam Seni' kampanyasına devam ediyoruz. Pandemi nedeniyle süreci geç başlattık. Pandemi süreci spor dünyasına ağır darbe vurdu. Ama bu süreci 'Bırakmam Seni' kampanyasında taraftarlarımızın ve iş insanlarımızın desteğiyle aşıyor gibiyiz. Desteklerinin devamını rica ediyoruz. Desteklerin yarısından fazlasının hesaplarımıza intikal ettiğini ve daha da geldiğini söyleyebilirim."

DUYGUSAL BAĞIMIZ VAR
Adıdas Türkiye Genel Müdürü Hakan Atalay, Beşiktaş ile uzun yıllardır çalıştıklarına dikkat çekerek, "Beşiktaş ile duygusal bir bağa sahibiz. Adidas olarak futbolu desteklerken en önemli partnerimiz tabii ki Beşiktaş'tır. 11 yıldır kesintisiz devam ediyoruz, inşallah uzun yıllar dostluğumuz artarak devam eder. Beşiktaşlılık ruhunu çok iyi anladığımızı düşünüyoruz. Beşiktaş'ı ailemiz olarak görüyoruz" diye konuştu.

  1. 19.8.2020
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