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19 Ağustos 2020, Çarşamba
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‘1 numara’ için sürprizi

‘1 numara’ için Munir sürprizi

'ın geçen sezon 'da forma giyen 31 yaşındaki Fas asıllı için teklifi yaptığı iddia edildi.

Siyah-beyazlıların geçen sezon 'da forma giyen 31 yaşındaki Fas asıllı için teklifi yaptığı iddia edildi. 18 maçta gol yemeyen ve Malaga 2. Ligi'ni 14'üncü sırada bitirmesine rağmen 38 maçta 28 gol yiyen Munir'in dikkat çekici bir performans gösterdiği hatırlatıldı. 1.90'lık dev kalecinin Şampiyonlar Ligi'ne katılma ihtimali yüzünden 'a sıcak baktığı belirtildi.
  1. 19.8.2020
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