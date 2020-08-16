Mensah Beşiktaş'ta
Beşiktaş, yeni sezon transfer harekatında kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İlk olarak Alanyaspor takımından N'Sakala'yı alan siyah-beyazlılar, dün de uzun süredir peşinde olduğu Kayserisporlu Bernard Mensah'ı renklerine bağlamayı başardı.
Beşiktaş, yeni sezon transfer harekatında kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İlk olarak Alanyaspor takımından N'Sakala'yı alan siyah-beyazlılar, dün de uzun süredir peşinde olduğu Kayserisporlu Bernard Mensah'ı renklerine bağlamayı başardı. Beşiktaş yönetimi, ezeli rakibi Galatasaray'ın da peşinde olduğu 25 yaşındaki Ganalı oyuncu için sarı-kırmızı kulübün başkanı Berna Gözbaşı ile pazarlıklarını sürdürüyordu. Taraflar dün akşam saatlerindeki görüşmenin ardından anlaşmaya vardı ve Mensah Beşiktaş'ın yolunu tuttu.
PAZARTESİ GELİYOR
Siyah-beyazlılar, Kayserisporlu yetkililerle uzun süren pazarlıkların ardından Mensah'ı, 5 milyon euro'luk satın alma opsiyonu karşılığında 1 senelik kiralık olarak renklerine katmayı başardı. Mensah'ın hafta başında İstanbul'a gelerek Beşiktaşlı yöneticilerle masaya oturacağı ve kendisini 1 seneliğine Beşiktaşlı yapan sözleşmeyi imzalayacağı ifade edildi. Kayserispor'un geçen sezon başında 2.8 milyon euro opsiyonu kullanarak kadrosuna dahil ettiği Mensah, 26 karşılaşmada 5 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
- 16.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Mensah Beşiktaş'ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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