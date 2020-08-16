Mensah Beşiktaş'ta

Beşiktaş, yeni sezon transfer harekatında kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İlk olarak Alanyaspor takımından N'Sakala'yı alan siyah-beyazlılar, dün de uzun süredir peşinde olduğu Kayserisporlu Bernard Mensah'ı renklerine bağlamayı başardı. Beşiktaş yönetimi, ezeli rakibi Galatasaray'ın da peşinde olduğu 25 yaşındaki Ganalı oyuncu için sarı-kırmızı kulübün başkanı Berna Gözbaşı ile pazarlıklarını sürdürüyordu. Taraflar dün akşam saatlerindeki görüşmenin ardından anlaşmaya vardı ve Mensah Beşiktaş'ın yolunu tuttu.

PAZARTESİ GELİYOR

Siyah-beyazlılar, Kayserisporlu yetkililerle uzun süren pazarlıkların ardından Mensah'ı, 5 milyon euro'luk satın alma opsiyonu karşılığında 1 senelik kiralık olarak renklerine katmayı başardı. Mensah'ın hafta başında İstanbul'a gelerek Beşiktaşlı yöneticilerle masaya oturacağı ve kendisini 1 seneliğine Beşiktaşlı yapan sözleşmeyi imzalayacağı ifade edildi. Kayserispor'un geçen sezon başında 2.8 milyon euro opsiyonu kullanarak kadrosuna dahil ettiği Mensah, 26 karşılaşmada 5 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.