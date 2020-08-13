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13 Ağustos 2020, Perşembe
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’da +1 çıkmazı

Welinton’da +1 çıkmazı

transferi için 'la görüşmelerini sürdüren 'a ekibinden şok bir talep geldi. Turuncu-yeşilliler, Brezilyalı stoper için 'un yanı sıra bir futbolcu daha isteyince görüşmeler tıkandı.

'ta, ile pazarlığı sürüyor. Beşiktaş ile Alanyaspor arasında Welinton transferi için görüşmeler sürerken, temsilcisinden flaş bir talep geldi. Alanyaspor, bonservisiyle birlikte verilen 'un yanında genç bir futbolcu daha istedi. Ancak Beşiktaş bu teklife sıcak bakmadığı için transferin halen resmi olarak gerçekleşmediği ifade edildi.
  1. 13.8.2020
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