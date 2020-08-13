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13 Ağustos 2020, Perşembe
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N'Sakala 'ta

N'Sakala Beşiktaş'ta

, 20 yaşındaki Kongolu sol bek Fabrice N'Sakala ile 2+1 yıllık anlaştı. Tecrübeli oyuncu siyah-beyazlılardan primler de dahil 850 bin euro alacak.

, ile sözleşmesi sona eren Kongolu sol bek Fabrice N'Sakala'yı transfer ettiğini resmen açıkladı... Kulübün resmi internet sitesinden saat 19.03'te yapılan yapılan açıklamada "Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Fabrice N'Sakala'ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. Beşiktaş ile 2+1 yıllık sözleşmeye imza atan N'Sakala, siyah-beyazlılardan primler dahil yıllık 850 bin euro ücret alacak. 30 yaşındaki oyuncu, daha önce Alanya'da teknik direktör ile birlikte çalışmıştı. Kariyerinde Troyes ve Anderlecht gibi kulüplerde de oynayan N'Sakala, ligde 116 maçta 9 asist yaptı.
  1. 13.8.2020
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