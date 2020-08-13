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13 Ağustos 2020, Perşembe
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ile 1 yıl daha

Atiba Hutchinson ile 1 yıl daha

, sözleşmesi sona eren Atiba'yla 1 yıllık anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar, tecrübeli futbolcuya 500 bin Euro ödeme yapacak.

, sözleşmesi sona eren Atiba'yla 1 yıllık anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar, tecrübeli futbolcuya 500 bin Euro ödeme yapacak. Siyah-beyazlı formayı yeniden giymek isteyen ve pazarlık yapmayan , kendisine teklif edilen 500 bin Euro ücreti kabul etti. Beşiktaş'ta 1 yıl daha forma giyecek olan Atiba'nın daha sonra teknik heyette yer alması bekleniyor.
  1. 13.8.2020
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