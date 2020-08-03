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03 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler Beşiktaş Kartal'da forvet harekatı! Burak Yılmaz'ın yerine iki aday

'ta forvet harekatı! 'ın yerine iki aday

Beşiktaş'ta forvet harekatı! Burak Yılmaz'ın yerine iki aday

'ta 'ın Fransız ekibi Lille'e olmasının ardından forvet transferi için gaza basan siyah-beyazlı yönetim, Yılmaz’ın boşluğunu gol kralı ya da ’de forma giyen ’den biriyle doldurmak istiyor.

yönetimi, geçen sezonun en skorer ismi olan 'ın boşluğunu doldurmak için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, Lille'e giden milli forvetin yerine iki yeni adayı listesine dahil etti. Bu isimler Ligi gol kralı ile bu sezon 'e veda eden 'nin forveti ... Sırp ekibi TSC'nin ilk 4 içine girerek tarihinde ilk kez Avrupa Kupalarına katılmasını sağlayan 27 yaşındaki golcü, Burak Yılmaz'a benzer özellikleri sayesinde 'ın dikkatini çekti.

500 BİN EURO'YA BİTEBİLİR

Kardeşi Gürsoy'un uzun süredir izlediği Lukic'in takımında yıllık 120 bin euro'ya oynaması ve 300-400 bin euro bandından bir teklife 'evet' deme ihtimalinin yüksek olması Beşiktaş yönetiminin ilgisini çekti. Ayrıca kulübün tarihinde herhangi bir oyuncunun bonservis bedeli kazanarak satılmamasının da Beşiktaş'ın avantajı olacağı belirtildi.16 golle Sırbistan Ligi'nde gol kralı olan Lukic için 500 bin euro civarında bir bonservis bedelinin yeterli olabileceği konuşmaları yapıldı.

EN YÜKSEK ORAN BEŞİKTAŞ'A

Beşiktaş yönetimi ayrıca bu sezon Premier Lig'e veda eden İngiltere Ligi ekiplerinden Norwich City forması giyen Teemu Pukki'yi transfer listesine dahil etti. Sky Bet sitesinde yer alan habere göre; Finli forvetin takımımın küme düşmesi sonrası takımdan ayrılacağı belirtildi. Haberde, oyuncuya Burnley ve Beşiktaş'ın talip olduğu kaydedildi. Sözleşmesi 2022'ye kadar devam eden Pukki; bu sezon 38 maçta 11 gol ve 2 asist kaydetti. Haberde Beşiktaş'ın bu transferde şansının en yüksek takım olduğu oranlarla gösterildi.

  1. 3.8.2020
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