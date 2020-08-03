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Beşiktaş'ın transferde el sıkıştığı yıldızdan Fenerbahçe bahanesi! Uçuk maaş...

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gelecek sezon için çalışmalarına devam eden siyah beyazlılar, Victor Ruiz'in yerine bir stoper arıyordu. Bu bağlamda hedeflediği isimle el sıkışan Kara Kartal'a, sürpriz bir çıkış geldi. Buna göre yıldız futbolcu, Fenerbahçe'yi bahane ederek Beşiktaş'ı şoke eden bir talepte bulundu. İşte detaylar...

3 Ağustos 2020 Pazartesi 12:15 Güncelleme: 03.08.2020 12:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





