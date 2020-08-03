Beşiktaş'ın transferde el sıkıştığı yıldızdan Fenerbahçe bahanesi! Uçuk maaş... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler Galeri Beşiktaş'ın transferde el sıkıştığı yıldızdan Fenerbahçe bahanesi! Uçuk maaş...

Beşiktaş'ın transferde el sıkıştığı yıldızdan Fenerbahçe bahanesi! Uçuk maaş...

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gelecek sezon için çalışmalarına devam eden siyah beyazlılar, Victor Ruiz'in yerine bir stoper arıyordu. Bu bağlamda hedeflediği isimle el sıkışan Kara Kartal'a, sürpriz bir çıkış geldi. Buna göre yıldız futbolcu, Fenerbahçe'yi bahane ederek Beşiktaş'ı şoke eden bir talepte bulundu. İşte detaylar...
3 Ağustos 2020 Pazartesi 12:15 Güncelleme: 03.08.2020 12:21
Beşiktaş'ın transferde el sıkıştığı yıldızdan Fenerbahçe bahanesi! Uçuk maaş...

Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak Beşiktaş, kadro derinliği oluşturmak adına transferde var gücüyle çalışıyor.

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Beşiktaş'ın transferde el sıkıştığı yıldızdan Fenerbahçe bahanesi! Uçuk maaş...

Teknik direktör Sergen Yalçın, Başkan Ahmet Nur Çebi ve transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları yönetiminde çalışmalarını hızlandıran Kara Kartal, stoper konusunda arayış içerisindeydi.

Beşiktaş'ın transferde el sıkıştığı yıldızdan Fenerbahçe bahanesi! Uçuk maaş...

Victor Ruiz'in sürpriz ayrılığı sonrasında en az Ruiz kadar kaliteli bir isme siyah beyazlı formayı giydirmek isteyen Beşitkaş, aradaığı ismi bulmuş ve el sıkışmıştı.

Beşiktaş'ın transferde el sıkıştığı yıldızdan Fenerbahçe bahanesi! Uçuk maaş...

Yaşanan bu gelişmelerle beraber yıldız futbolcu, Beşiktaş yönetimini şoke eden bir cevap verdi.

Beşiktaş'ın transferde el sıkıştığı yıldızdan Fenerbahçe bahanesi! Uçuk maaş...

Bu isim, Sergen Yalçın'ın da kadrosunda görmek istediği Welinton olurken, tecrübeli savunmacı Beşiktaş'a, Fenerbahçe'yi bahane ederek ücretinde zam istedi.

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