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Beşiktaş'ın transferde el sıkıştığı yıldızdan Fenerbahçe bahanesi! Uçuk maaş...
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gelecek sezon için çalışmalarına devam eden siyah beyazlılar, Victor Ruiz'in yerine bir stoper arıyordu. Bu bağlamda hedeflediği isimle el sıkışan Kara Kartal'a, sürpriz bir çıkış geldi. Buna göre yıldız futbolcu, Fenerbahçe'yi bahane ederek Beşiktaş'ı şoke eden bir talepte bulundu. İşte detaylar...
3 Ağustos 2020 Pazartesi 12:15
Güncelleme: 03.08.2020 12:21
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Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak Beşiktaş, kadro derinliği oluşturmak adına transferde var gücüyle çalışıyor.
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Teknik direktör Sergen Yalçın, Başkan Ahmet Nur Çebi ve transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları yönetiminde çalışmalarını hızlandıran Kara Kartal, stoper konusunda arayış içerisindeydi.
Victor Ruiz'in sürpriz ayrılığı sonrasında en az Ruiz kadar kaliteli bir isme siyah beyazlı formayı giydirmek isteyen Beşitkaş, aradaığı ismi bulmuş ve el sıkışmıştı.
Yaşanan bu gelişmelerle beraber yıldız futbolcu, Beşiktaş yönetimini şoke eden bir cevap verdi.
Bu isim, Sergen Yalçın'ın da kadrosunda görmek istediği Welinton olurken, tecrübeli savunmacı Beşiktaş'a, Fenerbahçe'yi bahane ederek ücretinde zam istedi.