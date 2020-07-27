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27 Temmuz 2020, Pazartesi
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'a yaradı

Kartal'a yaradı

Pandemi döneminde liglerin tescil edilmemesi 'ın işine geldi. Ara sonrası 5.'likten 3.'lüğe çıkan , kasasına 30 milyon TL koydu.

Pandemi süreciyle ligler 26. hafta sonrasında durdurulduğunda ligde 5. sıradaydı. Lig o dönem tescil edilse Beşiktaş beşincilik ödülü olan 7.2 milyon TL'yi koyacaktı. Ara sonrası 8 maçta 18 puan toplayan siyah-beyazlı takım üçüncü sıraya yerleşirken bu sayede 14,2 milyon TL daha fazla geliri elde etmiş oldu. Bu süreçte 6 galibiyet alan Beşiktaş, maçlarda kazandığı puanlardan da 16.2 milyon TL'yi kasasına koydu. Şampiyonlar Ligi konusu netleşmemiş olsa dahi, Beşiktaş'ın pandemi süreci sonrası elde ettiği ekstra gelir olan 30,4 milyon TL, "Bırakmam Seni" kampanyası kapsamında 1,5 milyonun üzerinde SMS'in kulübe sağlayacağı katkıyı şimdiden Beşiktaş'ın bütçesine eklemiş oldu.
  1. 27.7.2020
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