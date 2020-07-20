Ersin Destanoğlu maç sonu açıkladı! "Avrupa'ya gitmek istiyorum"
Beşiktaş'ın derbide performansıyla öne çıkan genç kalecisi Ersin Destanoğlu, karşılaşmanın ardından kariyer planlamasına dair önemli açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş, Süper Lig'de sezonun son derbi mücadelesinde rakibi Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ederek kritik bir 3 puanın sahibi oldu. Karşılaşmada siyah-beyazlı takım adına öne çıkan isimlerden biri de genç file bekçisi Ersin Destanoğlu'ydu...
19 yaşındaki kaleci, karşılaşma sonrası kariyer hedefini açıkladı. Destanoğlu, "Uzun yıllar Beşiktaş'ta oynamak ve Avrupa'ya gitmek istiyorum. Beşiktaş'a para kazandırarak Avrupa'ya transfer olmak isterim" ifadelerini kullandı.
Alman kaleci Loris Karius'un takımdan ayrılmasının ardından teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans verdiği Ersin, Beşiktaş altyapısında yetişti. 1.95 boyundaki eldivenin, siyah-beyazlı takımla 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
- 20.07.2020
- Güncelleme: 20.07.2020 11:36
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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