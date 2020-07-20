Ersin Destanoğlu maç sonu açıkladı! "Avrupa'ya gitmek istiyorum" - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
20 Temmuz 2020, Pazartesi
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Ersin Destanoğlu maç sonu açıkladı! "Avrupa'ya gitmek istiyorum"

Ersin Destanoğlu maç sonu açıkladı! "Avrupa'ya gitmek istiyorum"

'ın derbide performansıyla öne çıkan genç kalecisi Ersin Destanoğlu, karşılaşmanın ardından kariyer planlamasına dair önemli açıklamalarda bulundu.

, 'de sezonun son derbi mücadelesinde rakibi 'yi 2-0 mağlup ederek kritik bir 3 puanın sahibi oldu. Karşılaşmada siyah-beyazlı takım adına öne çıkan isimlerden biri de genç file bekçisi Ersin Destanoğlu'ydu...

19 yaşındaki kaleci, karşılaşma sonrası kariyer hedefini açıkladı. Destanoğlu, "Uzun yıllar Beşiktaş'ta oynamak ve Avrupa'ya gitmek istiyorum. Beşiktaş'a para kazandırarak Avrupa'ya olmak isterim" ifadelerini kullandı.

Alman kaleci Loris Karius'un takımdan ayrılmasının ardından teknik direktör 'ın şans verdiği Ersin, Beşiktaş altyapısında yetişti. 1.95 boyundaki eldivenin, siyah-beyazlı takımla 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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  1. 20.07.2020
  2. Güncelleme: 20.07.2020 11:36
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