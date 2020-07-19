Beşiktaş savunmaya duvar örmeye hazırlanıyor! Munoz'a transfer teklifi...

Beşiktaş'ın son olarak Club Atlético Lanus'ta forma giyen Ezequiel Munoz'a transfer teklifi yaptığı ortaya çıktı.

Onefootball.com adlı internet sitesinin konu ile ilgili aktardığı bilgilere göre Beşiktaş'ın, oyuncunun istediği yıllık maaşı kendisine önerdiği belirtildi.

Öte yandan Lanus'tan ayrılığının nedeninin Avrupa'ya dönmeyi istemesi olduğu belirtilen Munoz'un, Beşiktaş'ın teklifine bu sebeple daha da sıcak baktığı ifade edildi.

3 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERİSİ

Daha önce Palermo, Sampdoria, Cenova ve Leganes'te de forma giyen Munoz'a Beşiktaş'ın 3 yıllık kontrat teklifinde bulunduğu da okuyuculara aktarıldı.

Munoz, kariyeri boyunca toplam 270 maça çıkarken 8 gol kaydetti ve 5 asist üretti.