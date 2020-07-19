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19 Temmuz 2020, Pazar
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savunmaya duvar örmeye hazırlanıyor! 'a teklifi...

Beşiktaş savunmaya duvar örmeye hazırlanıyor! Munoz'a transfer teklifi...

'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, gelecek sezon için çalışmalarına devam ederken, rotasını Arjantin'e çevirdi. Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle mali problemlerle boğuşan Beşiktaş, önceliğini bonservissiz veya maliyeti düşük isimlere veriyor. Bu bağlamda Kara Kartal'ın 1.86 boyundaki dev savunmacıya resmi teklif yaptığı ortaya çıktı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'ın son olarak Club Atlético Lanus'ta forma giyen Ezequiel 'a teklifi yaptığı ortaya çıktı.

Onefootball.com adlı internet sitesinin konu ile ilgili aktardığı bilgilere göre Beşiktaş'ın, oyuncunun istediği yıllık maaşı kendisine önerdiği belirtildi.

Öte yandan Lanus'tan ayrılığının nedeninin Avrupa'ya dönmeyi istemesi olduğu belirtilen Munoz'un, Beşiktaş'ın teklifine bu sebeple daha da sıcak baktığı ifade edildi.

3 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERİSİ
Daha önce Palermo, Sampdoria, Cenova ve Leganes'te de forma giyen Munoz'a Beşiktaş'ın 3 yıllık kontrat teklifinde bulunduğu da okuyuculara aktarıldı.

Munoz, kariyeri boyunca toplam 270 maça çıkarken 8 gol kaydetti ve 5 asist üretti.

  1. 19.07.2020
  2. Güncelleme: 19.07.2020 16:40
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