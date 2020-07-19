Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılar, gelecek sezon için çalışmalarına devam ederken, rotasını Arjantin'e çevirdi. Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle mali problemlerle boğuşan Beşiktaş, önceliğini bonservissiz veya maliyeti düşük isimlere veriyor. Bu bağlamda Kara Kartal'ın 1.86 boyundaki dev savunmacıya resmi teklif yaptığı ortaya çıktı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Beşiktaş'ın son olarak Club Atlético Lanus'ta forma giyen Ezequiel Munoz'a transfer teklifi yaptığı ortaya çıktı.
Onefootball.com adlı internet sitesinin konu ile ilgili aktardığı bilgilere göre Beşiktaş'ın, oyuncunun istediği yıllık maaşı kendisine önerdiği belirtildi.
Öte yandan Lanus'tan ayrılığının nedeninin Avrupa'ya dönmeyi istemesi olduğu belirtilen Munoz'un, Beşiktaş'ın teklifine bu sebeple daha da sıcak baktığı ifade edildi.
3 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERİSİ
Daha önce Palermo, Sampdoria, Cenova ve Leganes'te de forma giyen Munoz'a Beşiktaş'ın 3 yıllık kontrat teklifinde bulunduğu da okuyuculara aktarıldı.
Munoz, kariyeri boyunca toplam 270 maça çıkarken 8 gol kaydetti ve 5 asist üretti.
- 19.07.2020
- Güncelleme: 19.07.2020 16:40
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş savunmaya duvar örmeye hazırlanıyor! Munoz'a transfer teklifi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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