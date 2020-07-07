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07 Temmuz 2020, Salı
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’dan iddialı sözler

Kocadağ’dan iddialı sözler

Siyah-beyazlıların asbaşkanı , dün önemli açıklamalar yaptı. Kocadağ, 'ın şampiyonluktan başka hedefinin olmayacağını belirtti.

Siyah-beyazlıların asbaşkanı , dün önemli açıklamalar yaptı. 'ın şampiyonluktan başka hedefinin olmayacağını belirten Kocadağ, "Gelecek sezon şampiyonluk için kadro kuracağız. Beşiktaş değerlerini daha çok yansıtan bir kadro olacak" dedi.
  1. 7.7.2020
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