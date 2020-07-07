Beşiktaş yıkıldı

Zirve ve düşme hattını yakından ilgilendiren Kayserispor-Beşiktaş maçında gülen taraf ev sahibi ekip oldu. Devler Ligi hesapları yapan siyah-beyazlılar, Kayseri'ye deplasmanda 3-1 mağlup olmaktan kurtulamadı. Kayserispor, son dönemin formda takımlarından Beşiktaş'ı yenerken kümede kalma yolunda kritik 3 puanı hanesine yazdırdı. Beşiktaş ise 3.'lük yarışında yara aldı. Kayseri 51'de Hasan Hüseyin Acar'ın golüyle öne geçerken, Beşiktaş 74'te tecrübeli yıldızı Atiba ile eşitliği sağladı. 83'te Hasan Hüseyin kendisinin ve takımının ikinci golünü atarken, perdeyi kapatan isim 86'da Kravets oldu.

EVDEKİ HESAP TUTMADI

Beşiktaş, 2 maç üst üste kazandıktan sonra puan kaybı yaşadı ve 50 puanla 5. sırada kaldı. Deplasmandaki zorlu maça gelmeden önce alacağı üç puanla ezeli rakibi G.Saray'ı 1 puan geçmenin, Sivasspor'la da aradaki puan farkını 1'e indirmeyi hedefleyen siyah-beyazlıların hesabı tutmadı. Bu mağlubiyet; hem galibiyet serisini sürdürmek hem de Avrupa Kupaları'nın vizesini almak isteyen Kara Kartal'ın planlarını bozdu. Kayserispor'a 11 maç sonra mağlup olan siyah-beyazlılar bu hafta evinde Kasımpaşa ile Kayserispor ise deplasmanda Rizespor'la oynayacak.

ÜÇ YENİ OYUNCU

Kayserispor Teknik Direktörü Prosenicki, Sivas maçı kadrosuna göre 3 değişikliğe gitti. Sarı kart cezalısı Mensah'ın yanı sıra Mesanovic ve Rienstra'yı yedek soyunduran Prosinecki, bu oyuncuların yerine Kvrzic, Enver Cenk Şahin ve Lopes'e 11'de şans tanıdı.