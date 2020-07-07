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07 Temmuz 2020, Salı
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Başkan’dan tam destek

Başkan’dan tam destek

maçı öncesi kaldıkları otelden Stadı'na hareket eden Beşiktaşlı futbolcuları başkan uğurladı.

maçı öncesi kaldıkları otelden Stadı'na hareket eden Beşiktaşlı futbolcuları başkan uğurladı. Teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelen başkan Çebi, sosyal mesafe kurallarına uyarak, herkese tek tek başarı dileklerini iletti. Çebi'ye yöneticiler Emre Kocadağ ile Kemal Erdoğan da eşlik etti.
  1. 7.7.2020
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