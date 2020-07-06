"Beşiktas N’Sakala’nın aklını çeldi"

Çavuşoğlu, "N'Sakala ile daha önce görüşme yaptık ve futbolcumuz teklifimizi kabul etti. Yeni sözleşmesini kendisine teslim ettik. Ancak Beşiktaş yönetimi tarafından bizim anlaşmaya vardığımız rakamın üzerinde bir teklif yapıldı ve maalesef aklı çelindi" dedi. Bu açıklamalar, sol bekin gelecek sezon Beşiktaş formasını giymesini teyit etmiş oldu.