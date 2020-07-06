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06 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler Beşiktaş "Beşiktas N’Sakala’nın aklını çeldi"

"Beşiktas N’Sakala’nın aklını çeldi"

"Beşiktas N’Sakala’nın aklını çeldi"

, forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan N'Sakala ile anlaşmaya vardı. Alanyaspor Başkanı Hasan , siyah-beyazlı kulübe bu transfer için tepki gösterdi.

, "N'Sakala ile daha önce görüşme yaptık ve futbolcumuz teklifimizi kabul etti. Yeni sözleşmesini kendisine teslim ettik. Ancak yönetimi tarafından bizim anlaşmaya vardığımız rakamın üzerinde bir teklif yapıldı ve maalesef aklı çelindi" dedi. Bu açıklamalar, sol bekin gelecek sezon Beşiktaş formasını giymesini teyit etmiş oldu.

  1. 6.7.2020
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