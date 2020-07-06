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06 Temmuz 2020, Pazartesi
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'ta hazırlıklar tamam

Beşiktaş'ta hazırlıklar tamam

, dün sabah yaptığı idmanla hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlılar, top kapma ve pas denemeleri yaptı. Antrenman tam sahada taktik maç sonrası şut çalışması ile son buldu. Öte yandan antrenman sonrası 'ye giden kafileyi karşılayan taraftar 'a çiçek verdi.

, dün sabah yaptığı idmanla hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlılar, top kapma ve pas denemeleri yaptı. Antrenman tam sahada taktik maç sonrası şut çalışması ile son buldu. Öte yandan antrenman sonrası 'ye giden kafileyi karşılayan taraftar 'a çiçek verdi.

  1. 6.7.2020
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