Beşiktaş'ta hazırlıklar tamam

Beşiktaş, dün sabah yaptığı idmanla hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlılar, top kapma ve pas denemeleri yaptı. Antrenman tam sahada taktik maç sonrası şut çalışması ile son buldu. Öte yandan antrenman sonrası Kayseri'ye giden kafileyi karşılayan taraftar Sergen Yalçın'a çiçek verdi.