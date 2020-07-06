Tosic’e bıçaklı tehdit!

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Tosic, Belgrad'ın Kalemeydan parkında koşu yaptığı sırada üç kişilik bir grup tarafından bıçakla tehdit edildi. Saldırganların kondisyon antrenörü Andreja Milutinovic ile koşan Tosic'ten para istediği, ikilinin koşarak uzaklaşmaya çalıştığı bildirildi.