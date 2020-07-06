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06 Temmuz 2020, Pazartesi
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’e bıçaklı tehdit!

Tosic’e bıçaklı tehdit!

'ın eski futbolcusu , Belgrad'ın Kalemeydan parkında koşu yaptığı sırada üç kişilik bir grup tarafından bıçakla tehdit edildi. Saldırganların kondisyon antrenörü ile koşan Tosic'ten para istediği, ikilinin koşarak uzaklaşmaya çalıştığı bildirildi.

'ın eski futbolcusu , Belgrad'ın Kalemeydan parkında koşu yaptığı sırada üç kişilik bir grup tarafından bıçakla tehdit edildi. Saldırganların kondisyon antrenörü ile koşan Tosic'ten para istediği, ikilinin koşarak uzaklaşmaya çalıştığı bildirildi.

  1. 6.7.2020
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