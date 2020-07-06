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06 Temmuz 2020, Pazartesi
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İsimler stada yazılacak

İsimler stada yazılacak

yönetimi, bağış kampanyası ile ilgili sürpriz bir karar aldı. Kampanyaya bağış yapanların isimleri stadın duvarına yazılacak. Ayrıca bazı özel bağışlar da 'taki Beşiktaş müzesine konulacak. Daha önce iki küçük taraftarın yaptığı yardımlar müzeye konmuştu.

yönetimi, bağış kampanyası ile ilgili sürpriz bir karar aldı. Kampanyaya bağış yapanların isimleri stadın duvarına yazılacak. Ayrıca bazı özel bağışlar da 'taki Beşiktaş müzesine konulacak. Daha önce iki küçük taraftarın yaptığı yardımlar müzeye konmuştu.

  1. 6.7.2020
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