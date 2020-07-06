İsimler stada yazılacak

Beşiktaş yönetimi, bağış kampanyası ile ilgili sürpriz bir karar aldı. Kampanyaya bağış yapanların isimleri stadın duvarına yazılacak. Ayrıca bazı özel bağışlar da Vodafone Park'taki Beşiktaş müzesine konulacak. Daha önce iki küçük taraftarın yaptığı yardımlar müzeye konmuştu.