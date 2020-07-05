Beşiktaş Nahuel Molina transferinde mutlu sona ulaştı!
Beşiktaş; Fenerbahçe ,Sevilla ve Udinese’nin peşinde olduğu 22 yaşındaki savunmacı Nahuel Molina’yı bitirdi. Genç yıldızla 3+1 yıllık anlaşma yapılacak. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...
Beşiktaş, transfer görüşmelerinde yavaş yavaş mutlu sona ulaşmaya devam ediyor. Savunmasını güçlendirmek için uzun süredir arayışta olan siyah-beyazlılar, Nahuel Molina ile her konuda anlaşmaya vardı. Haber önceki gün Arjantin'in önemli haber kaynaklarından infoBAE tarafından resmen duyurulmuştu. Beşiktaş'ın; ezeli rakibi Fenerbahçe'nin yanı sıra Sevilla ve Udinese'nin elinden kaptığı Molina için enteresan bir sürecin yaşandığı ortaya çıktı.
SÖZÜNDEN DÖNMEDİ
22 yaşındaki sağ bek, herkesten önce kendisiyle ilgilenen Beşiktaş'a verdiği sözden vazgeçmedi. F.Bahçe, Beşiktaş'ın yaptığı teklifin yüzde 30 fazlasını teklif etti ancak Molina'nın özellikle Boca Juniors'tan ayrılış sürecinde Beşiktaş'ın kendisine gösterdiği ilgiden çok memnun olduğu bildirildi. Sevilla'nın Molina'ya hiç teklif yapmadığı, Udinese'nin yerine Beşiktaş'ı seçmesinde ise şampiyon olmak istemesinin öne çıktığı öğrenildi.
MENAJERE 100 BİN EURO
Bu arada menajerinin de bu transferde önemli payı olduğu bildirildi. Beşiktaş'ın Molina'nın menajerine 3 yıl içinde satış alması durumunda yüzde 15 pay vereceği bildirildi. Öte yandan Nahuel Molina ile 3+1 yıllık anlaşma sağlandı. Genç oyuncu Molina'ya yıllık 650 bin euro'dan 3 yılda toplamda 2 milyon euro'luk ödeme yapılacak. Menajerine toplam ücret üzerinden yüzde 5 ödenecek. Yani 100 bin euro verilecek.
- 5.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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