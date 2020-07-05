Beşiktaş Nahuel Molina transferinde mutlu sona ulaştı!

Beşiktaş, transfer görüşmelerinde yavaş yavaş mutlu sona ulaşmaya devam ediyor. Savunmasını güçlendirmek için uzun süredir arayışta olan siyah-beyazlılar, Nahuel Molina ile her konuda anlaşmaya vardı. Haber önceki gün Arjantin'in önemli haber kaynaklarından infoBAE tarafından resmen duyurulmuştu. Beşiktaş'ın; ezeli rakibi Fenerbahçe'nin yanı sıra Sevilla ve Udinese'nin elinden kaptığı Molina için enteresan bir sürecin yaşandığı ortaya çıktı.

SÖZÜNDEN DÖNMEDİ

22 yaşındaki sağ bek, herkesten önce kendisiyle ilgilenen Beşiktaş'a verdiği sözden vazgeçmedi. F.Bahçe, Beşiktaş'ın yaptığı teklifin yüzde 30 fazlasını teklif etti ancak Molina'nın özellikle Boca Juniors'tan ayrılış sürecinde Beşiktaş'ın kendisine gösterdiği ilgiden çok memnun olduğu bildirildi. Sevilla'nın Molina'ya hiç teklif yapmadığı, Udinese'nin yerine Beşiktaş'ı seçmesinde ise şampiyon olmak istemesinin öne çıktığı öğrenildi.

MENAJERE 100 BİN EURO

Bu arada menajerinin de bu transferde önemli payı olduğu bildirildi. Beşiktaş'ın Molina'nın menajerine 3 yıl içinde satış alması durumunda yüzde 15 pay vereceği bildirildi. Öte yandan Nahuel Molina ile 3+1 yıllık anlaşma sağlandı. Genç oyuncu Molina'ya yıllık 650 bin euro'dan 3 yılda toplamda 2 milyon euro'luk ödeme yapılacak. Menajerine toplam ücret üzerinden yüzde 5 ödenecek. Yani 100 bin euro verilecek.