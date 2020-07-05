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05 Temmuz 2020, Pazar
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Bravo'da son tango! transferi bitiriyor

Bravo'da son tango! Beşiktaş transferi bitiriyor

1 numaralı kaleci adayı ile arasında yıllık ücretler arasında 400 bin, imza parasında da 400 bin euro fark kaldı. Pürüzler giderilirse Şilili kaleci siyah-beyazlılara transfer olacak.

Loris Karius'un ardından kaleci arayışlarını hızlandıran siyahbeyazlıların listesinde 1 numarada yer alan ile arasındaki görüşmeler sol düzlüğe girmiş durumda. Taraflar bir çok konuda anlaşmaya varırken, senelik ücret, imza parası ve sözleşme süreci konularındaki pürüzlerin de bu hafta içerisinde çözülmesi bekleniyor. İşte Beşiktaş ile Bravo arasında çözüme kavuşması beklenen pürüzler:

* Bravo iki yıllık sözleşme istiyor. Beşiktaş 1+1 yıllık üzerinde ısrar ediyor.

* Bravo 1.6 milyon euro istiyor. Beşiktaş 1.2 milyon euro teklif ediyor.

* Bravo 800 bin euro'luk imza parası istiyor. İki yılda ödenmesini istiyor. Beşiktaş ilk yılda ödeyeceği 1.2 milyon euro'nun üzerine tek seferlik 400 bin euro imza parası veriyor.

EŞI DE İKNA OLDU
Bravo'nun eşinin daha önce 'de forma giyen ve Isla'nın eşleriyle konuşarak bilgi aldığı öğrenildi. Aldığı bilgiler eşliğinde çok etkilenen Bravo'nun eşinin kafasında herhangi bir sorun kalmadığı öğrenildi.

DIĞER İSİMLERE VETO
Beşiktaş'ta 27 ila 34 yaş arası kaleci transferi ise yine Ersin yüzünden düşünülmüyor. Çünkü bu yaş aralığında düşünülen Zoet ve Armani gibi kaleciler 3-4 yıldan aşağı sözleşme istemediler.

  1. 5.7.2020
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