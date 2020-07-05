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05 Temmuz 2020, Pazar
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Welinton ısrarı

Welinton ısrarı

, eski öğrencisi Alanyasporlu stoper Welinton’da ısrarcı 31 yaşındaki oyuncu, geriden oyun kurma ve süratiyle dikkat çekiyor.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren 'ta , savunmaya mutlak bir takviye yapılmasını istedi. Deneyimli teknik adamın listenin 1 numarasında ise eski öğrencisi Aytemiz Alanyasporlu Welinton yer alıyor. Hem geriden oyun kurma özelliği olan hem de hızıyla dikkat çeken 31 yaşındaki oyuncuyu takımında görmek isteyen Sergen Yalçın, yönetime bu isteğini bildirdi.

Beşiktaş yönetimi de Brezilyalı oyuncu için önümüzdeki günlerde harekete geçecek. Beşiktaş'ı düşündüren konu ise, Welinton'un Aytemiz Alanyaspor ile 2023'e kadar olan sözleşmesi. Yönetimin bonservis bedeli olarak temsilcisine 850 bin euro önereceği öğrenildi. Welinton'un Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakması, görüşmelerde siyah beyazlıların elini güçlendiriyor.

  1. 5.7.2020
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