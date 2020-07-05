Welinton ısrarı
Sergen Yalçın, eski öğrencisi Alanyasporlu stoper Welinton’da ısrarcı 31 yaşındaki oyuncu, geriden oyun kurma ve süratiyle dikkat çekiyor.
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, savunmaya mutlak bir takviye yapılmasını istedi. Deneyimli teknik adamın listenin 1 numarasında ise eski öğrencisi Aytemiz Alanyasporlu Welinton yer alıyor. Hem geriden oyun kurma özelliği olan hem de hızıyla dikkat çeken 31 yaşındaki oyuncuyu takımında görmek isteyen Sergen Yalçın, yönetime bu isteğini bildirdi.
Beşiktaş yönetimi de Brezilyalı oyuncu için önümüzdeki günlerde harekete geçecek. Beşiktaş'ı düşündüren konu ise, Welinton'un Aytemiz Alanyaspor ile 2023'e kadar olan sözleşmesi. Yönetimin bonservis bedeli olarak Akdeniz temsilcisine 850 bin euro önereceği öğrenildi. Welinton'un Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakması, görüşmelerde siyah beyazlıların elini güçlendiriyor.
- 5.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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