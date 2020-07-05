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05 Temmuz 2020, Pazar
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Kartallar ’ye uçuyor

Kartallar Kayseri’ye uçuyor

yarın ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Kondisyon ve taktik çalışması yapan siyah-beyazlılar; ayak tenisi, şut ve streching ile günü tamamladı.

yarın ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Kondisyon ve taktik çalışması yapan siyah-beyazlılar; ayak tenisi, şut ve streching ile günü tamamladı. Siyah-beyazlılar bu sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve 16.00'da özel uçakla 'ye giderek burada kampa girecek.
  1. 5.7.2020
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