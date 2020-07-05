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05 Temmuz 2020, Pazar
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Sözleşmesini erken feshetti

Sözleşmesini erken feshetti

'da liglerin erken tamamlanmasından sonran Toulouse'un aralarında Nicolas Isimat-'in de bulunduğu oyuncularla erken sözleşme feshine gittiği belirtildi.

'da liglerin erken tamamlanmasından sonran Toulouse'un aralarında Nicolas Isimat-'in de bulunduğu oyuncularla erken sözleşme feshine gittiği belirtildi. Bu süreç içinde kar edilen oyuncular arasında Mirin'den 55 bin euro'nun kulübün kasasında kaldığı belirtildi. Ancak 55 bin euro'nun tarafından mı ödendiği yoksa bu rakamın Mirin tarafından mı bırakıldığı hakkında bir açıklama yapılmadı.
  1. 5.7.2020
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