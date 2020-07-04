Beşiktaş'a transferde Glik ve Caldirola'dan kötü haber!
Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Polonyalı stoper Kamil Glik'in Benevento ile anlaşma sağladığı ifade edilirken, siyah-beyazlıların listesine dahil ettiği Luca Caldirola'nın ise takımı Benevento ile sözleşme uzatma görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Transfer çalışmalarına aralıksız devam eden Beşiktaş'a iki kötü haber birden geldi. Siyah-beyazlı takım Monaco ile yol ayrımına gelen Polonyalı stoper Kamil Glik'i listesine almıştı.
Sky Sport'ta yer alan habere göre 32 yaşındaki savunmacı Benevento ile anlaşmaya vardı. Transfer görüşmelerinde tek pürüzün, Benevento'nun 2.5 milyon Euro önerdiği deneyimli isim için Fransız temsilcisinin 3.5 milyon Euro bonservis talep ettiği bildirildi.
LUCA CALDIROLA'NIN SÖZLEŞMESİ UZATILIYOR
Öte yandan aynı haberde Beşiktaş'ın ilgilendiği bir diğer isim de açıklandı. Buna göre Benevento forması giyen 29 yaşındaki stoper Luca Caldirola'yı gündemine alan siyah-beyazlılar beklemediği bir gelişme ile karşılaştı. İtalyan ekibinin oyuncuyu bırakmak istemediği ve bu nedenle sözleşme uzatma görüşmelerine başladığı kaydedildi. Deneyimli futbolcuyla Rus ekibi Spartak Moskova'nın da ilgilendiği aktarıldı.
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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