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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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'a transferde Glik ve Caldirola'dan kötü haber!

Beşiktaş'a transferde Glik ve Caldirola'dan kötü haber!

'ın gündeminde yer alan Polonyalı stoper 'in Benevento ile anlaşma sağladığı ifade edilirken, siyah-beyazlıların listesine dahil ettiği 'nın ise takımı Benevento ile sözleşme uzatma görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

çalışmalarına aralıksız devam eden 'a iki kötü haber birden geldi. Siyah-beyazlı takım Monaco ile yol ayrımına gelen Polonyalı stoper 'i listesine almıştı.

Sky Sport'ta yer alan habere göre 32 yaşındaki savunmacı Benevento ile anlaşmaya vardı. Transfer görüşmelerinde tek pürüzün, Benevento'nun 2.5 milyon Euro önerdiği deneyimli isim için Fransız temsilcisinin 3.5 milyon Euro bonservis talep ettiği bildirildi.


LUCA CALDIROLA'NIN SÖZLEŞMESİ UZATILIYOR

Öte yandan aynı haberde Beşiktaş'ın ilgilendiği bir diğer isim de açıklandı. Buna göre Benevento forması giyen 29 yaşındaki stoper 'yı gündemine alan siyah-beyazlılar beklemediği bir gelişme ile karşılaştı. İtalyan ekibinin oyuncuyu bırakmak istemediği ve bu nedenle sözleşme uzatma görüşmelerine başladığı kaydedildi. Deneyimli futbolcuyla Rus ekibi Spartak Moskova'nın da ilgilendiği aktarıldı.


  1. 04.07.2020
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