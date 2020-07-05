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05 Temmuz 2020, Pazar
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Mensah hamlesi sürüyor

Mensah hamlesi sürüyor

'un 3.6 milyon euro'ya kadrosuna kattığı ile en ciddi ilgilenen takımın olduğu ifade edilirken, oyuncunun ülkesinden çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

'un 3.6 milyon euro'ya kadrosuna kattığı ile en ciddi ilgilenen takımın olduğu ifade edilirken, oyuncunun ülkesinden çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Gana basınının haberine göre 'ın ısrarla istediği Mensah için Beşiktaş gözünü kararttı. 'ın bu transfer için 3 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığı kaydedilirken, 2 genç futbolcusunu da Kayserispor'a kiralık olarak vermek istediği aktarıldı. Bu isimlerin Mertcan ve Kerem olduğu aktarıldı.
  1. 5.7.2020
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